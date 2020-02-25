لا يشترط الجراحة.. تعرف على أسباب وعلاج آلام أسفل الظهر.. فيديو

كشف الدكتور محمد يوسف، أستشارى جراحة العظام أهم الأسباب المختلفة التى تظهر للمرضى الذين يعانوا من آلالام أسفل الظهر





وقال لـ "صدى البلد"، أن بعض الأسباب تختلف بين السيدات والرجال بشكل كبير، وذلك لأختلاف الكتلة العضلية، وطبيعية آلالام مختلفة، ولذلك يجب أن يكون التشخيص واضح جدًا.





ومن أهم الأسباب هى الجلوس أو الأستمرار بوضع خاطئ لفترة طويلة فى العمل، أو نتيجة ضعف العضلة، أو عدم بذل مجهود لتقوية العضلات، أو الأنزلاق الغضروفى، أو كبر السن.





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وأضاف، بأنه يمكننا أستخدام بعض طرق العلاج البسيطة عند التشخيص الصحيح مثل، بعض التمارين لتقوية العضلات، أو تصحيح وضعية الجلوس، أو معالجة الأنزلاق الغضروفى، أو اللجوء للتدخل الجراحى.





كما يختلف العلاج من شخص لآخر، ويفضل علاج المريض دون جراحة، ولكن يوجد بعض الحالات التى تحتاج إلى التدخل الجراحى.



