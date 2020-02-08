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مرأة

للحامل .. 3 أسباب تؤدي إلى آلام الظهر..تعرفي عليها

السبت 08/فبراير/2020 - 09:15 م
آلام الظهر عند الحامل
آلام الظهر عند الحامل
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حياة عبد العزيز

آلام الظهر هو واحد من المشاكل التي تعاني منها السيدة الحامل بإستمرار، ويجعلها تسترخى دائما دون القدرة على العمل او انجاز المهام.

كشف موقع "بولد سكاي" عن اسباب آلام الظهر المستمر عند الحامل، تعرف عليها خلال السطور التالية.

 

زيادة الوزن

دائمًا السيدة الحامل يزداد وزنها في فترة الحمل، مما يزيد ضغط على العمود الفقري والمفاصل، وذلك يؤدي الى آلام حادة في العضلات وفقرات الظهر.

 

وضع الجسد

الوقوف المستمر، او الجلوس بشكل خاطئ من ابرز الأسباب التي تجعل السيدة الحامل كثيرة الشكوى من الظهر، فيجب ان تتابع مع الطبيب بإستمرار.


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تمدد الرحم

في فترة الحمل يتمدد الرحم ليؤدي الى انفصال العضلتين بين القفص الصدرى وما يتصل بها، مما يؤدي الى آلام حادة في الظهر.

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