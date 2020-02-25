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فن

وفاة حسنى مبارك .. إلهام شاهين تودع الرئيس الراحل بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:06 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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أحمد إبراهيم
نعت الفنانة إلهام شاهين الرئيس الراحل حسني مبارك الذى وافته المنية صباح اليوم. 

وعلقت إلهام شاهين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: "الله يرحم الرئيس مبارك .. كان شخصيه وطنيه عظيمه .. حارب من أجل مصر هو و زملاؤه .. و أعادوا لنا أرضنا و عزتنا و كرامتنا .. و الحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو و ولاده فى كل ما نسب إليهم.

 

وأضافت إلهام شاهين قائلة: "نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم و عدم وفاء من البعض . . و لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك و يحترموك و يقدروا وطنيتك و إنجازاتك و حبك لمصر و خوفك عليها .. ولا يوجد حاكم فى الكون إتفقت عليه كل الآراء .. لكل حكم إيجابياته و سلبياته .. نشكرك على كل الإيجابيات ..و نشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ عل سلامة المصريين .. و لم تترك مصر .. و أصريت أن تموت على أرضها.

 

وأوضحت إلهام شاهين: "تعلمنا منك الشجاعه و الإنتماء للوطن .. و الآن كل الكلمات لن توفيك حقك .. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك و أبناءك العزاز .. و نعزى أنفسنا أيضا .. و ندعو لك بالرحمه و أن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله". 


يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

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الله يرحم الرئيس مبارك .. كان شخصيه وطنيه عظيمه .. حارب من أجل مصر هو و زملاؤه .. و أعادوا لنا أرضنا و عزتنا و كرامتنا .. و الحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو و ولاده فى كل ما نسب إليهم .. نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم و عدم وفاء من البعض . . و لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك و يحترموك و يقدروا وطنيتك و إنجازاتك و حبك لمصر و خوفك عليها .. ولا يوجد حاكم ى الكون إتفقت عليه كل الآراء .. لكل حكم إيجابياته و سلبياته .. نشكرك على كل الإيجابيات ..و نشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ عل سلامة المصريين .. و لم تترك مصر .. و أصريت أن تموت على أرضها .. تعلمنا منك الشجاعه و الإنتماء للوطن .. و الآن كل الكلمات لن توفيك حقك .. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك و أبناءك العزاز .. و نعزى أنفسنا أيضا .. و ندعو لك بالرحمه و أن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله

A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1) on

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