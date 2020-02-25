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منوعات

صيني يتحدى فيروس كورونا بـ بدلة رواد الفضاء .. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد غير مألوف ، اتردى رجل صيني ملابس تشبه رواد الفضاء اعتقادا منه ان هذه البدلة الفضائية ستحميه من فيروس كورونا المتفشي في الصين أثناء تسوقه بالدولة المنكوبة.


وحسب صحيفة " ديلي ميل"، اشترى الرجل ، المعروف باسم لي ، زي رواد الفضاء  بقيمة 13 جنيهًا إسترلينيًا عبر الإنترنت للحصول على "حماية إضافية" من فيروس كورونا الفتاك  الصين الذى يجتاح الصين .


وقال: 'اعتقدت أن الزي كان رائعا وأنه يمكن أن يحميني من فيروس كورونا" .


وكان المواطن الصيني طلب من صديقه أن يصور شريط فيديو له وهو يرتدي الزي المنتفخ ويتجول حول مجمعه السكنى في مدينة سانمينج على دراجة بخارية.


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