صيني يتحدى فيروس كورونا بـ بدلة رواد الفضاء .. فيديو

في مشهد غير مألوف ، اتردى رجل صيني ملابس تشبه رواد الفضاء اعتقادا منه ان هذه البدلة الفضائية ستحميه من فيروس كورونا المتفشي في الصين أثناء تسوقه بالدولة المنكوبة.

وحسب صحيفة " ديلي ميل"، اشترى الرجل ، المعروف باسم لي ، زي رواد الفضاء بقيمة 13 جنيهًا إسترلينيًا عبر الإنترنت للحصول على "حماية إضافية" من فيروس كورونا الفتاك الصين الذى يجتاح الصين .

وقال: 'اعتقدت أن الزي كان رائعا وأنه يمكن أن يحميني من فيروس كورونا" .

وكان المواطن الصيني طلب من صديقه أن يصور شريط فيديو له وهو يرتدي الزي المنتفخ ويتجول حول مجمعه السكنى في مدينة سانمينج على دراجة بخارية.