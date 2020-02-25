مركز شبرانبات يصعد لنهائي دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، تأهل مركز شباب شبرانبات(الغربية) بعد تغلبه في نصف النهائي دوري مراكز الشباب النسخة السابعة علي مركز شباب الحسينات (الأقصر) بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب الجزيرة .





ويواجه مركز شباب شبرانبات في نهائي البطولة مركز شباب كفر قشاش الذي فاز في نصف النهائي علي مركز شباب المحسمة بهدفين مقابل هدف.



