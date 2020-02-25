مركز شبرانبات يصعد لنهائي دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، تأهل مركز شباب شبرانبات(الغربية) بعد تغلبه في نصف النهائي دوري مراكز الشباب النسخة السابعة علي مركز شباب الحسينات (الأقصر) بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب الجزيرة .
ويواجه مركز شباب شبرانبات في نهائي البطولة مركز شباب كفر قشاش الذي فاز في نصف النهائي علي مركز شباب المحسمة بهدفين مقابل هدف.
وأشار المدير التنفيذي للبطولة محمد غريب ، أن نهائي الدوري يقام هذا العام علي ملاعب محافظة الوادي الجديد في منتصف الشهر المقبل ، مؤكدًا أن جوائز البطولة تبلغ 350 ألف جنيه ، حيث يحصل الأول علي 150 ألف جنيه ، وصاحب المركز الثاني علي 100 ألف جنيه ، والثالث علي 70 ألف جنيه ، والرابع علي 30 ألف جنيه .