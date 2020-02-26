AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ مكونات في المطبخ.. وصفة غير متوقعة لتنظيف البوتاجاز في دقائق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:58 ص
تنظيف البوتاجاز
تنظيف البوتاجاز
Advertisements
نهى هجرس
تحتار العديد من السيدات عند تنظيف عيون البوتاجاز والحوامل، ولا تعرف ما الطرق والمكونات الصحيحة التى يمكن أن تقوم بإزالة الدهون اللاصقة، وتنظيف البوتاجاز بشكل جيد.

وكشفًا عمّا قدمه موقع "wiki how" إليكى طريقة تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز...


مكونات التنظيف:

- صابون مواعين
- بيكربونات الصودا
- فرشاة تنظيف

طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز:

1- اغسلي حوامل الشعلات أولًا بصابون غسيل الأطباق والماء الجاري، لتزيلي أول طبقة من الدهون وبقايا الطعام.
2- أضيفي الماء على كمية وفيرة من بيكربونات الصودا لتصبح مثل العجينة لديكِ.
3- ثم غطي بها حوامل شعلات البوتاجاز واتركيها لمدة 20 دقيقة.
4- اغسليها بعد ذلك بالماء وافركي جيدًا باستخدام فرشاة التنظيف، ثم اتركيها حتى تجف

اقرأ أيضًا:


طريقة تنظيف عيون البوتاجاز
- ضعى عيون البوتاجاز فى طبق كبير مع قطع من الليمون و صابون المواعين و المبيض
- نضع عليه ماء مغلياً و نتركة طوال الليل حتى الصباح ثم يدعك بقطعة من سلك المواعين ، ومسحها بقطعة قماش جافة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الخل والليمون | وصفات سحرية لـ تنظيف البوتاجاز في دقائق

بدون صابون ومواد كيماوية..15 طريقة لتنظيف الأواني بشكل صحي

بعد إصابة العديد من السيدات بـ التهاب اليدين.. طريقة عمل صابون المواعين بدون كيماويات

لرفع معدل حرق الدهون.. 3 حيل مذهلة لتنحيف البطن والأرداف

ترشيحاتنا

شروط إخراج الزكاة قبل موعدها.. تعرف عليها

رئيس لجنة التظلمات: من الوارد إلغاء عقوبات السوبر عن الأهلي والزمالك

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

صديق مقرب لـ إمام عاشور ينفي لـ صدى البلد الاعتداء على نجم الزمالك

أخبار النادي الأهلي اليوم.. القلعة الحمراء تحتفل بالفوز على الزمالك.. ورمضان صبحي جاهز لـ صن داونز

جاري نيفيل: محمد صلاح سيغادر ليفربول قريبا إلى برشلونة أو ريال مدريد

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

مصدر أمني يكشف حقيقة غلق الطرق بسبب جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

إثيوبيا توقع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في هذا التوقيت

وزير البترول يفجر مفاجأة حول رفع الدعم عن أسطوانات الغاز

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور

تصريح دفن الرئيس الأسبق.. وفاة حسني مبارك بـ قصور بالكلى ورفرفة أذنية بالقلب

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

إغلاق شوارع في القاهرة بسبب جنازة حسني مبارك.. محافظة القاهرة تنفي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك .. تعرف على السيارات المفضلة له.. صور