بـ مكونات في المطبخ.. وصفة غير متوقعة لتنظيف البوتاجاز في دقائق

تحتار العديد من السيدات عند تنظيف عيون البوتاجاز والحوامل، ولا تعرف ما الطرق والمكونات الصحيحة التى يمكن أن تقوم بإزالة الدهون اللاصقة، وتنظيف البوتاجاز بشكل جيد.





وكشفًا عمّا قدمه موقع "wiki how" إليكى طريقة تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز...









مكونات التنظيف:





- صابون مواعين

- بيكربونات الصودا

- فرشاة تنظيف





طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز:





1- اغسلي حوامل الشعلات أولًا بصابون غسيل الأطباق والماء الجاري، لتزيلي أول طبقة من الدهون وبقايا الطعام.

2- أضيفي الماء على كمية وفيرة من بيكربونات الصودا لتصبح مثل العجينة لديكِ.

3- ثم غطي بها حوامل شعلات البوتاجاز واتركيها لمدة 20 دقيقة.

4- اغسليها بعد ذلك بالماء وافركي جيدًا باستخدام فرشاة التنظيف، ثم اتركيها حتى تجف





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طريقة تنظيف عيون البوتاجاز

- ضعى عيون البوتاجاز فى طبق كبير مع قطع من الليمون و صابون المواعين و المبيض

- نضع عليه ماء مغلياً و نتركة طوال الليل حتى الصباح ثم يدعك بقطعة من سلك المواعين ، ومسحها بقطعة قماش جافة.



