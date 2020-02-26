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فن

مي عمر تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:02 ص
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سيد احمد
نعت الفنانة مى عمر الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونشرت صورة له من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وكتبت مي عمر على الصورة "رحم الله رئيس مصر الأسبق محمد حسنى مبارك".

ونعت رئاسة الجمهورية، أمس، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الموافق 25 فبراير 2020.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
مي عمر تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك
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