وفاة حسني مبارك.. رشا مهدي تنعى الرئيس الأسبق .. ومتابعون: كان رجلا تاريخيا

شاركت الفنانة رشا مهدي جمهورها منذ قليل، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.





ونشرت رشا صورة للرئيس الأسبق وعلقت قائلة: "وداعا حسني مبارك إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحم الرئيس السابق حسني مبارك و يغفرله و يجعل مثواه الجنة".





وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيها بتعليقات ينعون فيها الرئيس الأسبق فيما جاء تعليق أحدهم كالتالي:" وداعا لرجل تاريخي".

وأضاف اخر:"كل الناس افتكرو حسني لما مات وهو عايش كان منسي،انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".





وتنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.