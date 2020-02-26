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أخبار العالم

قرار عاجل من الرئيس السلفادوري بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:00 ص
قرار عاجل من الرئيس
قرار عاجل من الرئيس السلفادوري بشأن فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أمر الرئيس السلفادوري، نجيب أبو كيلة، اليوم الأربعاء، بمنع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية إلى البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر الماضي.

وقال أبو كيلة، في تغريدة له على حسابه على تويتر: "أمرت دائرة الهجرة بحظر دخول مواطني كوريا الجنوبية وإيطاليا من دخول البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا".

وجدير بالذكر أن السلفادور لم تعلن حتى الآن عن أي حالة إصابة بالكورونا.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أمس الثلاثاء، أن إيطاليا لديها الآن أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا خارج آسيا، حيث تم اكتشاف 54 حالة جديدة في شمال البلاد، وتسجيل  وفاة11 شخصا حتى الآن من الفيروس في البلاد.

وتتركز الحالات بشدة في منطقة لومباردي حيث تم تأكيد 322 إصابة.

كما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 1166 حالة. وبلغ عدد الوفيات 11 وفاة.

وقد وصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى  2715، بعد تسجيل 52 حالة وفاة جديدة.
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