مرتبطين بإيران.. الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا إلى 12

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» إلى 12 حالة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.
ووفقًا لوكالة أنباء الكويت الرسمية "كونا"، قالت الصحة، إن الثلاث حالات لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.
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وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.