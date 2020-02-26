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أخبار العالم

مرتبطين بإيران.. الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا إلى 12

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:40 ص
الكويت تعلن ارتفاع
الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا إلى 12
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» إلى 12 حالة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

ووفقًا لوكالة أنباء الكويت الرسمية "كونا"، قالت الصحة، إن الثلاث حالات لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

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وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». 

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أكدت اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تسلل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى السجون، حيث سيتم فحص جميع الزائرين الذين يقومون بزيارة السجناء، وقصر الزيارة على شخص أو شخصين من أفراد الأسرة فقط، حتى لا يتم نقل أي عدوى أو فيروس بين الزائرين والسجناء.
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