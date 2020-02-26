مرتبطين بإيران.. الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا إلى 12

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» إلى 12 حالة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.





ووفقًا لوكالة أنباء الكويت الرسمية "كونا"، قالت الصحة، إن الثلاث حالات لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.





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وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».





وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.



