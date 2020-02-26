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تحذير خطير من الصحة العالمية حول كورونا .. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:03 ص
كورونا
كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو مفصلا، أفادت فيه عن تحذير خطير من الصحة العالمية حول كورونا.


ودعت منظمة الصحة العالمية، العالم إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وقالت إن على العالم الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، وأوضحت أنه من المبكر إعلان الوباء حاليا، ولكن لا بد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.


ويعلن الوباء عندما ينتقل المرض بسهولة من شخص لشخص آخر في العديد من مناطق العالم.

وسجلت العديد من دول العالم إصابات جديدة بالفيروس القاتل، منها كوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران، والكويت والبحرين، وهو ما أثار مخاوف من أن يصبح الفيروس وباءً عالميا.


كما أعلن كل من العراق وأفغانستان والكويت والبحرين، يوم الاثنين الماضى، عن أولى حالات الإصابة لديها بفيروس كورونا، وكانت جميع الحالات قادمة من إيران.

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