استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية يكشف عن تحذيراته للدول لعدم تحول فيروس كورونا إلى وباء





واضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc انه حتى الان هناك فرص للحد من انتشاره على دول اخرى مشيرا إلى أن الحكومات والدول مطالبين بالتكاتف للحد من انتشار المرض.





وتابع ستشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية أن الصين في البداية كانت نسب الوفيات اعلى ولكن لخبرة الاطباء قلت حالات الوفيات.





وأشار دكتور أمجد الخولى أنه هناك شروط اساسية لإعلان فيروس كورونا على انه وباء عالمي وهي أن ينتشر على مستوى دول كبيرة على مستوى العالم وفي أكثر من قارة.



