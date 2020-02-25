استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية يكشف عن تحذيراته للدول لعدم تحول فيروس كورونا إلى وباء

أكد دكتور أمجد الخولى استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية أن التخوف من إنتشار فيروس كورونا يزيد يوما بعد يوم مؤكدا أن اكتر ما يثير التخوف وجود اكثر من دولة ذات طابع شعبي مثل إيران وكوريا وايطاليا فمنذ أقل من أسبوعين كانت الصين فقط.
واضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc انه حتى الان هناك فرص للحد من انتشاره على دول اخرى مشيرا إلى أن الحكومات والدول مطالبين بالتكاتف للحد من انتشار المرض.
وتابع استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية أن الصين في البداية كانت نسب الوفيات اعلى ولكن لخبرة الاطباء قلت حالات الوفيات.
وأشار دكتور أمجد الخولى أنه هناك شروط اساسية لإعلان فيروس كورونا على انه وباء عالمي وهي أن ينتشر على مستوى دول كبيرة على مستوى العالم وفي أكثر من قارة.
وقال الخولي أن فيروس كورونا الأن موجود في دولة بأوروبا والباقي في اسيا مؤكدا انه حتى الأن لم يظهر في افريقيا.