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برلمان

برلماني: مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا غير وجه الحياة لدى أسر هذه القرية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:28 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
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معتز الخصوصى
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بما تشهده المحافظات من عمل على قدم وساق لاستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، حتى يتم إنجاز الأعمال المقررة من إعادة إعمار المنازل وتطوير الشوارع فى أسرع وقت.

وأكد بركات فى بيان صحفي، الأربعاء، أهمية المشروع القومى لتنمية القرى بإجمالى 130 قرية، وبتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير القرى والإسراع بالنهوض بها وتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية فى إطار مبادرة «حياة كريمة» والتي تمثل استراتيجية للقضاء على الفقر فى القرى الاكثر احتياجًا، وتتلخص أهداف المبادرة فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجًا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.

وذكر أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات لتوفير السكن المناسب لأبناء القرى والمحافظات الأكثر فقرا ولأطفالهم، من خلال تحويل منازلهم التى كانت أشبه بالمقابر إلى منازل عصرية تحوى كل مقومات الحياة والآدمية، شملت أعمال التطوير تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، بالإضافة إلى دعم عينى ودعم نقدى وعمليات جراحية وفحوصات وتجهيز عرائس وتوصيل مياه.

كما أشار النائب إلى أنه على مدار العام المالى الماضي 2018/2019، نجحت الدولة فى إنهاء المرحلة الأولى من برنامج «سد الفجوات التنموية بقرى المحافظات الأكثر فقرا»، والتى نفذت الدولة خلالها العديد من المشروعات المتنوعة، سواء فى مجال الخدمات التعليمية، أو الصحية، أو الكهرباء، وكذلك الطرق، والخدمات البيئية والدفاع المدنى، ومياه الشرب والصرف الصحى، والرى.
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