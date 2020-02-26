جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح من وزارة التعليم .. اعرف تفاصيله الآن





و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح ، تبدأ الامتحانات يوم الاحد 7 يونيو 2020 اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يمتحن الطلاب الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والاحصاء ، ويمتحن الطلاب الخميس 11 يونيو اللغة الاجنبية الاولى ، و ثم يمتحن الطلاب الاحد 14 يونيو 2020 الاستاتيكا.





ويمتحن طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الاحياء والديناميكا والفلسفة ، ويمتحن الطلاب الاحد 21 يونيو 2020 الكيمياء و الجغرافيا ، و يمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو 2020 الفيزياء والتاريخ ، والاحد 28 يونيو اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية.





ويمتحن الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2020 الجيولوجيا التفاضل والتكامل و الجبر والهندسة الفراغية





وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة راعت هذا العام في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، أن تكون الفواصل بين المواد معقولة لمنح الطلاب فرصة لمراجعة المواد قبل الامتحان.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن عملية وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 تتم داخل وزارة التربية والتعليم بحرص شديد ومراعاة تامة لمصلحة الطلاب.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الاستماع إلى جميع التعديلات المقترحة من اتحاد طلاب مدارس مصر ومجلس الآباء والأمناء ، بشرط عدم المساس بموعد بدء وانتهاء الامتحانات في جدول امتحانات الثانوية العامة.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

حصل موقع صدى البلد على صورة جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح من جانب الوزارة ، والذي من المقرر أن يتم رفعه على موقع وزارة التربية والتعليم بعد قليل .