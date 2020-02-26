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أخبار البلد

القوي العاملة: بحث إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

عقدت مديرية القوي العاملة ببورسعيد الاجتماع الشهري لعمال المخابز، لمتابعة والوقوف على المستجدات والخدمات المقدمة لعمال المخابز بالمحافظة لحمايتهم ورعايتهم اجتماعيًا وتأمينيًا وصحيًا.


وقال السيد السنجابي مدير المديرية، إن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المهمة منها إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضرورة اجراء بروتوكول بين النقابة العامة لعمال المخابز ومنظومة التأمين الصحي الشامل، للرعاية الصحية لعمال المخابز "من غير أبناء المحافظة".


 كما تم مناقشة الوضع التأمينى لكافة عمال المخابز طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مراجعة تفتيش العمل لكافة العمال على الطبيعة بالمنشآت، ومقارنتها بالبيانات المقدمة من التأمينات الاجتماعية للوقوف على المعلومات الصحيحة.


حضر الاجتماع الدكتور ماهر شوقى بمديرية الشئون الصحية، ومحمد عاشور رئيس اللجنة النقابية لعمال المخابز، ومجدى شعبان  بمديرية التموين، وجمال عبده  بمديرية التأمينات،  ومحمد أبو زيد مدير إدارة الرعاية بمديرية القوي العاملة، والمهندسة  فايز رخا مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومحمود وزيزة المسؤول المالى بمكتب المخابز بالمديرية.

القوي العاملة: بحث إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي الشامل
القوي العاملة: بحث إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي الشامل
القوي العاملة: بحث إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي الشامل
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