انطلاق الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.. فيديو

انطلقت منذ قليل، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وسط تواجد أمنى مكثف، وتواجد جماهيرى كبير، وبمشاركة عدد كبير من رجال الدولة، وتصدر نجلاه جمال وعلاء مبارك الصفوف الأولى للجنازة.





كما وصل منذ قليل، النائب محمد أبو العينين ونجله لمسجد المشير طنطاوى، وتصدرا الصف الأول للمشاركة فى مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.





وعرض الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" لحظة دخول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى داخل مسجد المشير طنطاوى، وشارك فى حمل النعش نجله جمال مبارك.





وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتقدم الجنازة وسيشيع الرئيس الراحل إلى مثواه الأخير، موضحًا أن نجلي الرئيس الراحل جمال وعلاء، وزوجته سوزان مبارك، متواجدون داخل مسجد المشير طنطاوى.









ويشهد اليوم، الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية أمس، الثلاثاء، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ91 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.





وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.



