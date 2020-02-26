إصابة تلميذين بحالة اختناق بسبب حريق محدود بجوار مدرسة قنا للغات

ت مكنت إدارة الحماية الندنية بقنا، من السيطرة على حريق محدود بجوار مدرسة قنا الرسمية للغات، تسبب فى إصابة تلميذين بحالة اختناق نتيجة الدخان الكثيف المتصاعد من كوم قمامة يضم علب أدوية.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد سامح بسيم- مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بتمكن قوات الحماية من السيطرة على حريق محدود نشب بجوار مدرسة قنا الرسمية للغات بمدينة قنا، أسفر عن إصابة تلميذ وتلميذة بحالات اختناق.





انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب- رئيس مباحث قنا، إلى موقع الحريق وتبين نشوب حريق عدد كبير من علب الأدوية بالقرب من المدرسة، نتيجة قيام أحد الأشخاص بإشعال النار فيها، وتم إخماد الحريق.





تم نقل التلميذين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر الواقعة.

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