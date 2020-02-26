الترجي يعلن قائمة لاعبيه لمباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي، قائمة فريقه، المقرر أن تسافر للقاهرة، استعدادًأ لملاقاة نظيره نادي الزمالك، في ذهاب الدور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وضمت القائمة كل من :بن شريفية، الجريدي، الدبشي، المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي، كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق، بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.





وشهدت القائمة غياب سامح الدربالي وعبد القادر بدران وطه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة.









وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير، على ستاد القاهرة، على أن تقام مباراة العودة في ستاد رادس الأولمبي يوم 6 مارس.