جنازة مبارك العسكرية.. جمال شقرة: التاريخ سوف يشيد بعظمة مصر وشعبها

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن التاريخ سوف يشيد بعظمة الدولة المصرية والشعب المصري رغم خلافه مع الرئيس الأسبق مبارك الذي تنحي عن الحكم في 2011.





وأضاف جمال شقرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الشعب بـ هذا المظهر الحضاري، والشعب المصري يمتلك خبرة تاريخية عظيمة وسجل في صفحات تاريخه عدم مساسه بـ والي عثماني محتل عام 1805 عندما تم طرده من مصر.





وتابع جمال شقرة:" الشعب المصري سجل في التاريخ احترام الملك فاروق، ورفض جمال عبد الناصر أن يحاكم الملك فاروق وتم السماح له بالسفر خارج مصر".





الدولة تعتبر حسني مبارك قائدا عسكريا عظيما شارك في حرب أكتوبر ولم يفرط في أرض مصر وكان رئيسا لجمهورية مصر العربية". وأكمل جمال شقرة:"





ولفت جمال شقرة:" لا يوجد هوى في كتابة التاريخ ونحن نكتب التاريخ بمنهج علمي، ولا يتم تزييف التاريخ".



