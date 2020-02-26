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فن

فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر نجوى كرم الحقيقي.. وشاهد زوجها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:59 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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نبيل العدوى
يوافق اليوم 26 من شهر فبراير عيد ميلاد النجمة اللبنانية نجوى كرم، والتى أتمت عامها الـ54، وتلقب بـ "شمس الأغنية اللبنانية".

نجوى كرم تحظى بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغانى مصرية وهو ما لم يحقق لها إنتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.

وأيضا:

وحسب المواقع اللبنانية، فإن زوج نجوى كرم هو رجل الأعمال اللبناني فليب زيادة، وكان متزوجا ولديه طفلان وانفصل عن زوجته الأولى قبل الارتباط الرسمي بالفنانة نجوى كرم عام 2017،  ويحمل الجنسية الامريكية.

نجوى كرم سبق لها الزواج مرة واحدة من المنتج ومتعهد الحفلات يوسف حرب، واستمرت بشكل سرى، إلى أن تم الإعلان الرسمي عنها، ولم يثمر زواجهما عن أي أطفال.

واعترفت شمس الأغنية اللبنانية بأحد اللقاءات التليفزيونية أن أحد أسباب طلاقها من يوسف حرب تعنيفه لها وضربها في عدة مناسبات. 

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