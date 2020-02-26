AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قصة منع مبارك شقيقه من الترشح في انتخابات البرلمان وسفره إلى ألمانيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:08 م
الرئيس السابق وشقيقه
الرئيس السابق وشقيقه سامي مبارك
Advertisements
أماني إبراهيم
خلافات مستمرة لم يكن لها سبب واضح، بين الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 91 عاما، وشقيقه سامي مبارك حتى أنه منعه من الترشح في انتخابات مجلس النواب خلال الثمانينات.

وفقا لكتاب «مبارك وزمانه» للصحفي محمد حسنين هيكل، فإن الرئيس السابق كان على استعداد بأن يترك للمعارضة 5% من المقاعد أي حوالي 20 مقعدا، وكان اسم واحد غير مرغوب فيه وهو اسم شقيقه سامي مبارك.


ذكر هذا الموقف اللواء حسن ابو باشا وزير الداخلية السابق، خاصة أن على حد وصفه في الكتاب فإن تشدد الرئيس السابق حيال شقيقه كان غير مفهوم، وكتب هيكل أنه الأمر وصل إلى حذف اسم شقيقه من قائمة مرشحي حزب الوطني، وسمع أن شقيقه سينضم إلى حزب الوفد فتحدث مع فؤاد سراج الدين رئيس الحزب بترشيحه.

وبعدها تحدث الرئيس السابق مع أسامة الباز وأوفده إلى فؤاد سراج الدين برسالة مضمونها ألا يترشح سامي ضمن حزب الوفد، ولكنه لم ينجح، ثم طلب من اللواء حسن التحدث مع سراج الدين في نفس الأمر باسم الرئيس.

وخرجت الصيغة النهائية للانتخابات النيابية وتضمنت البندين بشكل رسمي، أولهم "أن يتفضل الرئيس بمراجعة النسبة التي سمح لها للمعارضة وأرفعها من 5% إلى 20% أي حوالي 100 مقعد"، وثاني بند أن يختصر الرئيس قائمة الممنوعين من دخول المجلس وأولهم السيد سامي مبارك شقيقه.

لكن دفاتر اللواء محمد تعلب مساعد وزير الداخلية سجلت أمرا غريبا، وهو أنه رغم كل الجهود حصل سامي على ما يزيد من 70% من الأصوات في الدائرة التي رح نفسه عنها، ولكن جاءت الأوامر بفرز الأصوات مجددا، وظهرت النتائج باكتساح سامي للأصوات.

وبعد عدة أشهر طلب سامي مبارك مقابلة هيكل، وتحدد الميعاد وقال له سامي إنه سوف يترك البلد بأكملها ويسافر إلى ألمانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهير من بلدنا| فؤاد باشا سراج الدين ابن كفر الشيخ.. زعيم وفدي تولي 5 حقائب وزارية

فؤاد بدراوى يفوز بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد بالتزكية

أبو شقة: أقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات تنفيذي الوفد

النتيجة الكاملة لانتخابات المكتب التنفيذي لـ الوفد.. أبو شقة: بيت الأمة شهد عرسا ديمقراطيا.. والحزب سطر مشهدا رائعا

وفاة حسنى مبارك.. كلمات دارجة استخدمها الرئيس الراحل في حياته ورفض ذكرها بخطاباته

رجل عظيم.. قصة لقاء مبارك والأمير الإيراني صدر الدين آغا خان

ترشيحاتنا

معظم المشاهير مرضى.. أحمد عكاشة يكشف الحالة النفسية لمحمد صلاح.. فيديو

إكسترا نيوز تكشف عن محاولات فاشلة من الجماعة الإرهابية لضرب مصداقية القناة.. فيديو

أول ظهور لـ سوزان مبارك فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك

من 4 سنين.. شاهد منى زكى ودينا الشربينى برفقة أحمد الفيشاوى

ترتيب الدوري المصري بعد اعتبار الزمالك مهزوماً أمام الأهلي بالقمة

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة لتطويل الرموش .. 6 وصفات منزلية فائقة المفعول

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد

تسبب في وفاة حسني مبارك.. 6 طرق للوقاية من قصور الكلى المزمن