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حوادث

أصيب بحالة سيئة بعد مشاهدته تشييع جثمان مبارك.. تفاصيل انتحار مواطن بالشرقية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:43 م
جثة
جثة
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محمد الطحاوي

أكد أحد أهالي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية أن الشخص المنتحر بإلقاء نفسه من أعلى عمارة كان يجلس علي المقهي يشاهد مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك وفجأة غادر المقهى وصعد الى الطابق الخامس بذات العقار الكائن به المقهى وألقي بنفسه ليفارق الحياة جثة هامدة.


وأضاف أنه لا يعلم إذا ما كان الشخص انتحر بسبب حزنه على الرئيس الأسبق أم لا؟ ولكن قضاء الله نفذ ولم يبق الا الدعاء له.



وتلقى اللواء عاطف مهران،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف،مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار "أحمد ع" 40 سنة،قفزا من الطابق الخامس بمنزله حزنًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

 

وتبين أن المتوفي يعاني من مرض نفسي، ووقت تشييع الجنازة كان يجلس على مقهى يتابع الجنازة،وترك المقهى وصعد إلى الطابق الخامس، وقفز في الشارع ليفارق الحياة.


 

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "فاقوس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.

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