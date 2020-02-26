الباز: جماعة الإخوان الإرهابية حاولت تزييف المشهد العظيم خلال تشييع جثمان مبارك

قال الاعلامى محمد الباز، إن فصيل جماعة الإخوان الارهابية، لن يرضى عن أى شيء يحدث فى هذه الدولة، ويحاول تشويه أي حدث إيجابي، ولو حدث شيء خطأ؛ سيحاول هذا الفصيل إبراز مساوئ أكثر لهذا الخطأ، معقبا: "لا يجب أن نلتفت إلى هذا الفصيل إطلاقا؛ لأن الخصم له أتباع فى الداخل والخارج".





وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، هذا الفصيل لم يستطع تشويه المشهد العظيم الذي بدت عليه مصر اليوم في أثناء مراسم تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.





وتابع: حاول هذا الفصيل توجيه ضربات سخيفه للمشهد اليوم، مثل محاولة تلفيق "استرابات" غير صحيحة، لقناتي "اكسترا نيوز"، و"النيل للأخبار"، ولكن تم كشفها سريعا، وهذا يثبت أننا أمام كتائب إلكترونية وإعلام كاذب يتبع جماعة الإخوان الارهابية.