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برلمان

نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
أدى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واجب العزاء في شهيد الوطن جندي محمود شوقي السيد خفاجة من شارع طريق بلقاس بمدينة طلخا، والذى استشهد فى هجوم إرهابي على الكمين الساحلي بالعريش بشمال سيناء، مساء امس.


شارك نائب المحافظ والعميد اسامة فوزي من قيادة الجيش الثاني والرائد شعبان خليل على نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة ومحمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا والعميد جهاد الشربيني مأمور مركز طلخا نائبا عن مدير أمن الدقهلية، في  صلاة جنازة الشهيد بمسجد مسعود بطلخا طريق بلقاس.


وتقدم "الشيخ" ومرافقوه، الجنازة العسكرية حتى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمقابر طلخا في جنازة مهيبة، خرجت فيها جموع كبيرة من أهالي مدينة طلخا وتلقي واجب العزاء مع أسرته وعائلته.


وقدم نائب المحافظ عقب الانتهاء من مراسم الدفن واجب العزاء إلى شقيق الشهيد وأسرته، واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم، وأكد أننا جميعا نتمنى أن ننال هذه المنزلة العظيمة ونقدم أرواحنا فداء لوطننا الغالي مصر، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدي.


وأشاد "الشيخ" ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، واكد أن قواتنا المسلحة لم ولن تتواني لحظة حتي يتم تطهير كل شبر علي أرض مصر من الإرهاب.


وأكد نائب المحافظ أن أبطال القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم فداء للوطن؛ حتي يعيش الشعب المصري في أمن وأمان واستقرار، وتبقي راية مصر عالية خفاقة.
نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور
نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور
نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور
نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور
نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور
نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور
نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور
نائب محافظ الدقهلية يشارك في جنازة شهيد العريش.. صور
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