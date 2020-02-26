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أخبار العالم

بسبب كورونا.. العراق تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والجامعات لمدة عشرة أيام بسبب انتشار فيروس كورونا

وكانت السلطات الإيرانية قررت، اليوم الأربعاء، منع إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد

وقررت السلطات الإيرانة إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في البلاد بسبب فيروس كورونا القاتل

وأعلنت السلطات الإيرانية، وفاة 19 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد، وإصابة 44 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة "العربية"، عن المعارضة الإيرانية تأكيدها انتشار فيروس كورونا في سجني إيفين وجوهردشت، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد مسألة خطيرة جدا.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهم في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أكد روحاني، أنه لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.
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