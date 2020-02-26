عبدالمحسن سلامة عن غلاف الأهرام الرياضي: يحمل تفسيرات متعددة وليس مشيناً.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن علاقتي الشخصية بالمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طيبة جدا وليس هناك مشاكل بيننا منذ أن كنت نقيبًا للصحفيين وإلى الآن.





وأضاف عبد المحسن سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة تن، أنه "عند معرفتي بمشكلة الغلاف قمت بالتشاور مع الزميل محمد شبانة، وكانت ردوده منطقية كما أن الكلام منطقي وتركنا الرأي للقارئ أن يقول إنهم أبطال أو منسحبون وللقارئ حرية القول.





وأوضح عبد المحسن سلامة ، أن كتابة الزميل لهذا الخبر كان لوصف وتوثيق الماتش وتوضيح أن هناك فريقاً أتى وآخر لم يحضر، كما أن الغلاف كان يحمل تفسيرات متعددة وليس مشيناً.





وتابع عبد المحسن سلامة ، أنه من الضروري أن يكون هناك حُسن نوايا لأن هناك خطأ في المشهد الرياضي.





وأكمل عبد المحسن سلامة ، أن ما حدث من إيحاءات خلال ماتش السوبر لا يليق بكلا الناديين.