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فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:01 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا ضخما فى الفجيرة بدولة الأمارات.

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بنقوشات الورد التى جمعت بين اللون الاسود و الاحمر و النبيتى.

وتزينت شيرين عبد الوهاب ببعض الاكسسوارات و المجوهرات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الالوان الترابية.

فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها
فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها
فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها
فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها
فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها
فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها
فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها
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