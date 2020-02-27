مفيد فوزي: مات مبارك النبيل ..فيديو

نعى الإعلامي مفيد فوزي، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بكلمات مؤثرة، قائلًا "مات مبارك النبيل".





وأضاف مفيد فوزي، في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "كانت هناك محاولة لاغتيال مبارك في أديس أبابا ولكنها فشلت وعندما عاد إلى مصر التف المصريون حوله".

وتابع مفيد فوزي "عندما بدأت جنازة مبارك العسكرية شعرت بأن ما يحدث هو الوفاء للعسكرية والإنصاف لحظة وفاته".





وتابع مفيد فوزي أنه كان من الممكن أن ينوب الرئيس السيسي، القائد العام للقوات المسلحة في الجنازة، ولكن الرئيس السيسي "حسبها صح".





وأكد مفيد فوزي "الرئيس السيسي أثبت معنى الرقي بحضوره للمشاركة في جنازة الرئيس الراحل مبارك"، مضيفا "وجدت جنازة عسكرية رفيعة المستوى يشارك فيها الرئيس السيسي، ورأيت فيها مصر الكبيرة".