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نصر سالم: مبارك سيكتب التاريخ عنه بحروف من نور.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:01 ص
نصر سالم
نصر سالم
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إبراهيم القادري
قال اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية، إن مبارك بطل قومي وسيكتب التاريخ دورة في عزة الأمة العربية في مصر وفي كل ارجاء الوطن العربي بحروف من نور .

وأضاف نصر سالم خلال لقائه في برنامج جوه الدائرة المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن التاريخ لا يهمل اى دور سواء كان به ايجابيات او سلبيات وما فعله مبارك لن تغطية سلبيات فترة محدودة علي كل ماقدمه لوطنه .

وأوضح نصر سالم ، ان هناك اتفاق من الغرب على أن تظل الأمة العربية ضعيفة ومتفرقة ومفككه حتى يحققون أطماعهم .

وتابع نصر سالم ، أن تركيا وايران واسرائيل لن يحصلوا على أطماعهم طالما الأمة العربية ومصر متواجدين .

واستكمل نصر سالم ، أن تركيا تظن ان جميع الدول العربية هي وديعة أتاتورك.
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