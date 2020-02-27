نصر سالم: مبارك سيكتب التاريخ عنه بحروف من نور.. فيديو

قال اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية، إن مبارك بطل قومي وسيكتب التاريخ دورة في عزة الأمة العربية في مصر وفي كل ارجاء الوطن العربي بحروف من نور .





وأضاف نصر سالم خلال لقائه في برنامج جوه الدائرة المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن التاريخ لا يهمل اى دور سواء كان به ايجابيات او سلبيات وما فعله مبارك لن تغطية سلبيات فترة محدودة علي كل ماقدمه لوطنه .





وأوضح نصر سالم ، ان هناك اتفاق من الغرب على أن تظل الأمة العربية ضعيفة ومتفرقة ومفككه حتى يحققون أطماعهم .





وتابع نصر سالم ، أن تركيا وايران واسرائيل لن يحصلوا على أطماعهم طالما الأمة العربية ومصر متواجدين .





واستكمل نصر سالم ، أن تركيا تظن ان جميع الدول العربية هي وديعة أتاتورك.