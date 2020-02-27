طيب وودود.. ماذا قال مصطفى الفقي عن مشهد جنازة مبارك

عقب الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على مشهد الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك بقوله إنه شعر بتجذر التحضر المصري فتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الراحل حسني مبارك بما له وبما عليه جاء لدوره وتاريخه العسكري".









وقال الفقي، في تصريحات صحفية اليوم، إن تاريخ مبارك العسكري سمح له بما حدث معه اليوم من تكريم في جنازة عسكرية يتصدرها رئيس الدولة بنفسه ويحضرها الشخصيات العامة، لافتا إلى أنها سابقة تسجل للرئيس عبد الفتاح السيسي وللمصريين أيضا الذين مهما اختلفوا مع حاكم إلا أنهم لا يتخذون موقف يتسم بالعدوانية.









وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن مبارك كان حاكما وطنيا أدى دوره، فلا اختلاف على تاريخه العسكري ولكن فيما يتعلق بتاريخه كرئيس للجمهورية فهناك من يتفق وهناك من يختلف معه.









وتابع الفقي :" الحكم على مبارك لمن عاصروه يخضع لأهواء سواء حبا أو كرها والبعض اتهمني أني أمارس دورا خبيثا في تجميل صورته بينما اتهمت أيضا بأني انتقدته بعد تركه للحكم ولكني في الحقيقة قدمت تحليلا موضوعيا وكل حاكم يصيب ويخطئ "، مضيفا أن المعاصرة أخطر شيئ في تدوين التاريخ.









وأوضح الفقي أن الرئيس الراحل تعرض خلال السنوات التي أعقبت تخليه عن الحكم لما يصعب على بشر تحمله ولكنه كان شخصية صلبة شديدة، مضيفا:" تربطني به عاطفة التعامل وكان شخصا طيبا وودودا وهذه هي مصر بلد عاطفية والشعب المصري يرتبط دائما بماضيه ويتأثر بمن يتعرض لشئ من الضغوط "





وقال الفقي ان مكتبة لاسكندرية مهتمة بأن يكون لديها وثائق محددة لرؤساء مصر وبالفعل هناك وثائق عن الحكام من العصر الملكي ولكن يحتاجون إلى وثائق من الرؤساء في العصر الجمهوري ومبارك أجرى لقاء مطول حوالي 18 حلقة مع اللواء سمير فرج لم تظهر بعد واتمنى أن يكشف عنها الستار حتى يتم الحكم عليه ونعرف رأيه في كل الأمور، داعيا إلى توثيق تاريخ كل الرؤساء.





وأشار إلى أن هناك ملفات نجح مبارك في إدارتها بشكل جيد منها عودة مصر إلى العرب ودوره في إستعادة طابا واستكمال مفاوضات السلام وكذلك إسقاط الديون عن مصر ولكنه لم يوفق فيما يتعلق ببعض الملفات الداخلية كالتعليم والصحة وظهور العشوائيات.





وأشار إلى أن مصر دولة صعبة وثقيلة ومن يحكمها يكتشف كيف هو العبء عليه وعلي غيره لافتا إلى أن مبارك كان لديه إحساس أن الاستقرار معناه السكون وهذا ليس صحيحا فالسكون قد يكون تحته نار.