اهم الاخبار: الكويت تكرم حسني مبارك .. وفاة إعلامية بسبب المخدرات.. ارتفاع سعر الدولار

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:





أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا عقب اجتماع استثنائي نعى خلاله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معلنا عن قرار بتوجيه من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتكريمه" اقرأ المزيد " .









شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، حالة من الـ" الرايح جاي"، حيث عززت المكاسب التي سجلها سعر الدولار اليوم عالميا، من موقفه أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، بعد سلسلة خسائر لـ سعر الدولار أمام الجنيه بدأت منذ مطلع العام الحالي، أفقدت العملة الأمريكية أكثر من 50 قرشا أمام الجنيه المصري حتى نهاية الإسبوع الماضي، إلا أن سعر الدولار أمام الجنيه اليوم سجل متوسط بلغ 15.54 جنيه بعدما كان قد بلغ مستوى 15.46 جنيه مطلع هذا الأسبوع " اقرأ المزيد ".









نشر الاعلامى الكويتى ابو طلال الحمرانى خبرا عن وفاة الاعلامية ليالى أسد بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات وكان هناك شاب معها من أقاربها، وتم القبض عليه ".









قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك" اقرأ المزيد ".













تداولت وسائل التواصل الاجتماعي نبأ إصابة اللاعب التشيلي أليكسيز سانشير نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي " اقرأ المزيد " .









أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الأحوال الجوية اليوم شهدت استقرارا كبيرا، مشيرا إلى أن الجو مال إلى الدفء، واختفت السحب، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة" اقرأ المزيد ".









علقت النجمة العالمية أنابيلا سكيورا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، على الشهادة التي أدلت بها في قضية المنتج العالمي الشهير هارفي وينشتاين، والتي فضحت فيها واقعة اغتصابه لها، أمام القضاء " اقرأ المزيد ".





أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ قرار الحكومة الاسرائيلية السماح ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة " اقرأ المزيد ".









قرر أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، إجلاء المواطنين القطريين والكويتيين من الأراضي الإيرانية، وذلك مع انتشار فيروس كورونا المستجد " اقرأ المزيد " .









أقام إمام مسجد المشير القارئ ومقيم الشعائر الشيخ حجاج الهنداوي، جنازة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، مرتين، بسبب الازدحام والأصوات العالية، وأيضًا بعض الحاضرين لم يتمكنوا من صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك" اقرأ المزيد ".







