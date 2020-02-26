الجو شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. فيديو

أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الأحوال الجوية اليوم شهدت استقرارا كبيرا، مشيرا إلى أن الجو مال إلى الدفء، واختفت السحب، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.





واضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc ان درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة اليوم وصلت إلى 21 مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 25 درجة خلال الفترة المقبلة.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن فرصة سقوط الأمطار منعدمة على محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع وجود احتمالية لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية





وأشار شاهين إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض بشكل كبير خلال فترة الليل وننصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المتبقية من الشتاء.





وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أنه من الوارد حدوث تقلبات جوية مرة اخرى خاصة في الأيام القليلة المتبقية من فصل الشتاء حيث ستكون بداية فصل الربيع 21 مارس.