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فن

بجرعة زائدة من المخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة "تفاصيل"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:36 م
الاعلامية الكويتية
الاعلامية الكويتية ليالى اسد
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أحمد إبراهيم

نشر الاعلامى الكويتى ابو طلال الحمرانى خبرا عن وفاة الاعلامية ليالى أسد، بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات وكان هناك شاب معها من أقاربها، وتم القبض عليه.

 

وكتب "أبو طلال" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الإعلامية ليالى أسد بعد اختفائها بعدة أيام وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أنها توفيت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات".

 

وأضاف أبو طلال فى تصريح تليفزيونى قائلا : "أن الشاب المتهم من أقاربها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج".

 

واوضح ابو طلال قائلا : "في اليوم التالي اتصل بقريبها وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب من جميع اقاربها الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها.

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