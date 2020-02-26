قبل وفاتها بجرعة مخدرات.. اختفاء الإعلامية الكويتية ليالي الاسد





وقبل إعلان خبر وفاة ليالي الأسد، اختفت الأخيرة لمدة 10 أيام من وسائل التواصل الاجتماعي، فكان أخر ظهور لها من خلال نشر صورة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، بتاريخ 16 فبراير، ولم تعلق عليها.





وكان الإعلامي الكويتى أبو طلال الحمرانى، نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الإعلامية ليالى أسد بعد اختفائها بعدة أيام وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أنها توفيت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات".



وأضاف أبو طلال فى تصريح تليفزيونى قائلا: "أن الشاب المتهم من أقاربها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج".

وأوضح أبو طلال قائلا : "في اليوم التالي اتصل بقريبها وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب من جميع اقاربها الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها".

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد إعلان خبر وفاة الإعلامية الكويتية ليالي الأسد، أمس الثلاثاء، 25 فبراير، وهو ما أكده الإعلامى الكويتى أبو طلال الحمرانى، في تغريدة له عبر تويتر.