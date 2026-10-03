جامعة القاهرة تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة وتكرم طلابها من ذوي الإعاقة السمعية

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احتفت جامعة القاهرة باليوم العالمي للغة الإشارة، في إطار حرصها على دعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة جامعية داعمة تضمن مشاركتهم في الحياة الأكاديمية والطلابية.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وتضمنت تكريم عدد من طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة السمعية، تقديرًا لتميزهم ومثابرتهم ونجاحهم في مسيرتهم الجامعية، والتأكيد على أهمية توفير البيئة الداعمة والفرص المتكافئة لتمكينهم من التعلم والإنجاز والمشاركة المجتمعية.

وأفادت الجامعة بأن الاحتفاء باليوم العالمي للغة الإشارة يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية التواصل وإتاحة المعرفة والمشاركة أمام الجميع، إلى جانب نشر الوعي بثقافة لغة الإشارة وتعزيز فهم المجتمع الجامعي لاحتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية.

وتواصل جامعة القاهرة جهودها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة من خلال مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر شمولًا، ودعم استقلالية الطلاب وتمكينهم أكاديميًا ومجتمعيًا، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الجامعية.



