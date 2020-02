إسراء عبد الفتاح تستعيد ذكرياتها في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك| شاهد

View this post on Instagram

اتولدت لقيت صورته في فصل المدرسة و في تحية العلم في طابور الصباح و صوته في خطابات الاعياد و الازمات، عشت معاه افضل طفولة و من قلبي بحبه .. الرئيس محمد حسني مبارك ❤️ ربنا يرحمك و يصبر اهلك