إسراء عبد الفتاح تستعيد ذكرياتها في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك| شاهد





وعلقت إسراء عبدالفتاح " اتولدت لقيت صورته في فصل المدرسة و في تحية العلم في طابور الصباح و صوته في خطابات الاعياد و الازمات، عشت معاه افضل طفولة و من قلبي بحبه ..

الرئيس محمد حسني مبارك ❤️

ربنا يرحمك و يصبر اهلك ".









وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته واحنا والله الله يرحمه ويغفر له

فعلا معاه كانت كل ذكريات الطفولة واحملها وصوته كنا لازم نسمعه فى اى مناسبه الله يرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويغفر له.





يذكر أن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011













