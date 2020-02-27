إسراء عبد الفتاح تستعيد ذكرياتها في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك| شاهد

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، صورة للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
ربنا يرحمك و يصبر اهلك ".
وعلقت إسراء عبدالفتاح "اتولدت لقيت صورته في فصل المدرسة و في تحية العلم في طابور الصباح و صوته في خطابات الاعياد و الازمات، عشت معاه افضل طفولة و من قلبي بحبه ..الرئيس محمد حسني مبارك ❤️
ربنا يرحمك و يصبر اهلك ".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
واحنا والله الله يرحمه ويغفر له
فعلا معاه كانت كل ذكريات الطفولة واحملها وصوته كنا لازم نسمعه فى اى مناسبه الله يرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويغفر له.