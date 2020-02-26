صدى البلد يقدم تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجنازته .. شاهد ماذا قال أبناؤه وكيف نعاه العالم

نشر موقع صدى البلد الإخباري تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وجنازته شملت مجموعة من الأخبار والموضوعات الهامة من بينها طبيعة المرض الذي أصابه ، وماذا قال أبناؤه عنه ، ذكريات خاصة للمشاهير مع الرئيس الأسبق وكيف نعاه نجوم الفن والكرة ، والشخصيات العامة ، ونستعرض في التقرير التالي أهم الموضوعات :

تفاصيل تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك قبل ساعات من دفنه| شاهد

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر، الذي يذاع علي فضائيه الأولى ، تقريرا من أحد مراسليها من أمام مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك..للمزيد اضغط هنا





تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، لقطات خاصة من أمام مقابر عائلة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تم تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر..للمزيد اضغط هنا

تشديدات أمنية وتجمع المواطنين في محيط مسجد المشير استعدادا لجنازة مبارك.. فيديو وصور

قبل الساعات الأولى من بدء تشييع الجثمان بمسجد المشير طنطاوي, يوجد تشديدات أمنية مكثفة من الأمن استعدادا لجنازة مبارك. .للمزيد اضغط هنا

مدرسة أبناء مبارك تنعيه.. وتؤكد: كان بالنسبة لنا ولي أمر وصديقًا مخلصًا لرسالتنا

أصدرت مدارس سان جورج للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة بيانًا إعلاميًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أكدت خلاله أنها تنعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ..للمزيد اضغط هنا





القبس: حسني مبارك سيظل دائمًا الرئيس الذي أحبه الكويتيون

اهتمت الصحف العربية برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا، بعد أسابيع من خضوعه لجراحة..للمزيد اضغط هنا





قانون دستوري يحسم الجدل حول الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

عرض برنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع علي الفضائية الأولى، تقريرا حول القانون 35 لسنة 1979 الذي يحسم الموقف من جنازة الرئيس الأسبق مبارك..للمزيد اضغط هنا





حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

عرضت فضائية "مصر الأولى" خلال برنامجها "صباح الخير يا مصر"، تقريرا عن الحالة المرورية في محيط مقابر أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمصر الجديدة..للمزيد اضغط هنا .





مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

تصدر الفنان عادل إمام تريند جوجل ، وذلك بعد ان نعى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماى تويتر..للمزيد اضغط هنا





صباح البلد يستعرض تعازى ملوك وأمراء الخليج فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدى عبر برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد تعازى ملوك وأمراء الخليج لوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذى وافته المنية أمس الثلاثاء..للمزيد اضغط هنا





فبراير الحزين.. الأحزاب المصرية تعلن الحداد والحزن على وفاة حسني مبارك.. ومجلس النواب ينعي الرئيس الأسبق بكلمات مؤثرة

نعى عدد من الأحزاب والائتلافات وفي مقدمتهم مجلس النواب، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى صباح الثلاثاء عن عمر يناهز الـ91 عامًا..للمزيد اضغط هنا





النجوم في وداع حسني مبارك.. راندا البحيري: وداعًا.. أحمد فلوكس: خدم الوطن مقاتلًا.. هنا شيحة: الوطن باقٍ والأشخاص زائلون.. حسام حبيب: رجل الحرب والسلام

حرص عدد كبير من النجوم على نعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي توفي أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا...للمزيد اضغط هنا





فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مشاهير يروون ذكرياتهم مع الرئيس السابق حسنى مبارك.. مفيد فوزى يروى سرًا هامًا عنه.. فرخندة حسن تكشف كواليس تعامله مع الحزب الوطنى المنحل

أحدثت وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أثرًا كبيرًا على نفوس المصريين، فلقد عاش معهم ذكرياتهم لمدة 30 عامًا ويشهد له التاريخ أنه لم يتخل..للمزيد اضغط هنا





أول رد فعل من علاء مبارك بعد وفاة والده

حذف علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فيديو شاركه على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قبل الإعلان عن وفاة والده..للمزيد اضغط هنا





آخر حوار أجراه حسني مبارك قبل التنحي.. صورة وقصتها

بينما ينعى القادة والزعماء، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء، يتذكر آخرون "مبارك" على طريقتهم الخاصة، مستعيدين لحظات لن تنسى، قضوها رفقته..للمزيد اضغط هنا





مرض نادر عانى منه مبارك.. تعرف على أعراضه ومخاطر الإصابة به