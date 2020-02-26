فبراير الحزين.. الأحزاب المصرية تعلن الحداد والحزن على وفاة حسني مبارك.. ومجلس النواب ينعي الرئيس الأسبق بكلمات مؤثرة

تنسيقية الأحزاب تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

رئيس حزب مستقبل وطن: مبارك أعطى لمصر الكثير

حزب الغد ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

حزب المؤتمر ينعى الرئيس السابق: خالص العزاء

«حماة الوطن» ينعى الرئيس الأسبق حسني مبارك: له دور وطني في الحفاظ على مصر

رئيس ائتلاف دعم مصر ينعي الرئيس الأسبق حسنى مبارك





نعى عدد من الأحزاب والائتلافات وفي مقدمتهم مجلس النواب، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى صباح الثلاثاء عن عمر يناهز الـ91 عامًا.





وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة: "ينعي مجلس النواب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه فقد كان قائد القوات الجوية وقت حرب أكتوبر.. خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد و تغمده الله بالرحمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".





كما نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك؛ لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.





وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.





شارك في النعى أيضا، المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.





جاء ذلك خلال ورشة عمل الحزب عن "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية" بحضور وزير، المهندس طارق الملا، والتي أدارتها رشا رمضان، أمينة المرأة بالحزب.





وقال رشاد: "إن الرئيس حسني مبارك كان حاكما لمصر في فترة من فتراتها، وأعطى لها الكثير، وله ما له وعليه من عليه ونسأل الله له المغفرة".





إضافة إلى ذلك، نعى حزب الغد برئاسة موسي مصطفي موسي، رئيس الحزب، ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك كأحد قادة القوات المسلحة المصرية ورموز حرب أكتوبر المجيدة الذين قاموا بدورهم في خدمة الوطن.





وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.





ونعى أيضا حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، الرئيس الأسبق، متقدما بخالص العزاء والمواساة إلي أسرة الرئيس الراحل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





كما تقدم الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب "حماة الوطن"، والهيئة العليا للحزب، وجميع قياداته وكوادره، بخالص التعازي للشعب فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ذاكرين له دوره في انتصارات أكتوبر المجيد، ودوره الوطنى المخلص فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن أثناء توليه مسئولية رئاسة الجمهورية.





كما تقدّم الحزب، بالتعزية لأسرة الفقيد، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، داعين أن يتغمده الله برحمته ويدخله فسيح جناته.





وأخيرا، نعى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتقدم القصبى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى - جل وعلا - أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.





كان قد توفى صباح الثلاثاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع ، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات .



