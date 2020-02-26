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توك شو

حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو

عرضت فضائية "مصر الأولى" خلال برنامجها "صباح الخير يا مصر"، تقريرا عن الحالة المرورية في محيط مقابر أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمصر الجديدة.

 

وأوضح التقرير أن تشييع جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك يؤدي إلى حركة مرورية مختلفة بمصر الجديدة، لافتا إلى أن هناك سيولة مرورية بالشارع الخاص بكلية البنات بالرغم من قربه من المقابر.

 

وقال التقرير إن الأفرع الجانبية الخاصة بحركة المرور هي التي تم إغلاقها ولا يسمح فيها بالمرور، مشيرا إلى أن هناك انتشارا كثيفا لقوات التأمين المختلفة سواء من القوات المسلحة أو الشرطة.

 

وأضاف أن تشييع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، يتم بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، مؤكدا أن المناطق المحيطة بكلية البنات بمصر الجديدة تستعد لرفع جميع الإشغالات بالطرق، والتي تتم عن طريق وزارة الداخلية لتسهيل جميع الطرق لاستقبال جميع السيارات المتوقع وصولها مع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

 

وأكد التقرير أن الوضع المروري من مدينة نصر وحتى كلية البنات يتميز بالسيولة المرورية، مشيرا إلى أن الشائعات الخاصة بغلق معظم الطرق المرورية ليس لها أي أساس من الصحة.

ويشهد اليوم، الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية أمس، الثلاثاء، ورحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.


وتشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.


يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.


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