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صباح البلد يستعرض تعازى ملوك وأمراء الخليج فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:13 ص
وفاة الرئيس حسنى
وفاة الرئيس حسنى مبارك
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شيرين عادل
استعرضت الإعلامية رشا مجدى عبر برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد  تعازى ملوك وأمراء الخليج لوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذى وافته المنية أمس الثلاثاء.

وعبر الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهد المملكة العربية السعودية عن بالغ أسفهم وحزنهم فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

كما قام أيضا ملك البحرين حمد بن عيسى  بتعزية الرئيس السيسى  فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك و أعرب  عن خالص تعازيه ومواساته لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك  سائلا المولى أن يتغمد الفقيد فسيح جناته.

وكانت نعت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء ، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الموافق 25 فبراير 2020.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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