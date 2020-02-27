عائد من إيران.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال بيان للوزارة: "تبين وزارة الصحة اكتشافها حالة شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد وأخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه".













وأضاف: "تبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة، وهو حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".





وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس، الأربعاء، منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران، وتايلاند وكوريا الجنوبية، واليابان وسنغافورة وإيطاليا والكويت، والبحرين، بسبب فيروس كورونا المسجد.





وكانت الحكومة العراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والجامعات لمدة عشرة أيام بسبب انتشار فيروس كورونا.





وكانت السلطات الإيرانية قررت أمس، الأربعاء، منع إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد.



