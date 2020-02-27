AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.. إجراءات سعودية لمواجهة كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:44 ص
المسجد النبوي الشريف
المسجد النبوي الشريف
Advertisements
قسم الخارجي
أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن الجهات الصحية المختصة في المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVI). 

وأشارت الوزارة إلى حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله.

واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة وانتشاره، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1 / تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.
2 / تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.
3 / تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وتؤكد المملكة على أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وتجدد المملكة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا الغامض.. كيف تصرفت السعودية مع أول رحلة مباشرة من الصين؟

سعوديون يروون تفاصيل لحظات الرعب في مدينة الأشباح.. شهادات حية من بؤرة فيروس كورونا.. واجراءات احترازية مشددة داخل المملكة

السعودية: لم نسجل أي حالة إصابة بـ فيروس كورونا الجديد

المملكة تتحرك لإجلاء رعاياها من الصين.. وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين من ووهان.. والجامعة العربية ترفض أي صفقة لا تلبي الطموحات الفلسطينية.. أهم ما جاء في صحف السعودية

السعودية تكشف الحالة الصحية للطلاب القادمين من ووهان

الوزراء الكويتي يعلن استعداداته لمواجهة كورونا.. تكليف الطيران المدني بسرعة إعداد كراسة الشروط المرجعية اللازمة لمشروع تشغيل مطار T2

ترشيحاتنا

أمير الكويت يأمر بإطلاق اسم حسني مبارك على أحد الصروح المهمة

جثة هامدة.. مدير مستشفى فاقوس يكشف تفاصيل جديدة عن انتحار مدرس بسبب وفاة مبارك

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

نجم الزمالك يحتفل بزفافه ليلة مباراة الفريق أمام الترجي

أنا هعلمك القانون.. مرتضى منصور يواصل هجومه الناري على الجنايني

شريف إكرامي يوقع لـ بيراميدز لمدة ثلاث سنوات.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي