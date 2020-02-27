اتحاد اليد يكشف حقيقة مشاركته فى بطولة القارات بقطر ببيان رسمى

كشف الإتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر حقيقة اعتذار مصر عن المشاركة فى بطولة تدعى أبطال القارات للعبة مقرر إقامتها فى قطر ديسمبر المقبل .









وقال اتحاد اليد فى بيانه : تناقلت الصحف والمواقع الرياضية والإخبارية خلال الفترة الأخيرة خبر اعتذار رسمى صادر عن الاتحاد المصرى لكرة اليد فى المشاركة ببطولة تدعى (أبطال القارات لكرة اليد) وأن هذه البطولة ستقام في قطر شهر ديسمبر من العام الجارى 2020.





وأضاف البيان : وجب علينا توضيح الأمر للرأي العام و لوسائل الإعلام فى مصر والعالم بأن الاتحاد المصرى لكرة اليد لم يتلق أى خطابات رسمية من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد تفيد بأن المنتخب الوطني المصري الأول للرجال لكرة اليد المتوج ببطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد هذا العام سيشارك فى بطولة دولية رسمية تحت اسم (أبطال القارات لكرة اليد).





وأكد الاتحاد المصرى لكرة اليد أنه تم فقط تلقى اتصال هاتفى من قبل مدير المنتخبات بالاتحاد القطري لكرة اليد لدعوة مشاركة منتخب مصر الوطنى فى بطولة ودية تنظمها قطر خلال شهر ديسمبر من العام الجارى 2020 وتم الرد على الجانب القطرى عن اعتذار مصر عن المشاركة فى هذه البطولة الودية، ونحن داخل إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لدينا أجندة مباريات دولية خلال العام الجارى فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد لبطولة العالم للرجال لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال شهر يناير من العام القادم 2021

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وأشار إلى أنه بناء على ما سبق نؤكد للرأي العام أنه لم تقم إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد باعتذار عن المشاركة فى بطولة دولية رسمية ليس لها وجود من الأساس ونحن أبطال القارة الأفريقية فى النسخة الأخيرة لبطولة الأمم التى أقيمت مؤخرا فى تونس الشقيقة خلال شهر يناير الماضى وأنه لا توجد فى أجندة الاتحاد الدولى لكرة اليد بطولة تحت اسم أبطال القارات لكرة اليد ونرجو تحرى الدقة قبل تناقل أى أخبار غير صحيحة تتعلق بالمنتخبات الوطنية المصرية لكرة اليد.