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تعليم

مجلس جامعة بنى سويف يكرم مشروعات الفرق البحثية بكلية علوم الأرض

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم، ممثلي الفرق البحثية من كلية علوم الأرض بعد فوزهم بأكثر من مشروع مرتبط بتحقيق رؤية مصر 2030 جاء ذلك في جلسته رقم 180، المنعقدة أمس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

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وقال الدكتور منصور إن فريق من الطلاب فازوا بمشروع تخرج مدعوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي تحت عنوان تدوير ورق الصحف القديمة وتحويله لمادة فائقة الامتزاز واستخدمها في معالجة مياه الصرف الصناعي،  تحت إشراف الدكتور فتحي أبو السعود، ومشروع آخر تحت عنوان استخدام الخامات الطبيعية المطورة في معالجة المياه العادمة بمستشفى الجامعة بإشراف دكتور معاذ قرني ودكتور عصام عبد الرحمن ودكتور على قرني سليم.


وكذلك فوز الباحث الدكتور فتحي أبو السعود من كلية علوم الأرض للعام الثاني على التوالي بمشروع أستاذ لكل مصنع وهى منحة تعطى للباحث من وزارة البحث العلمي، صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ( STDF) للباحث الذى يقوم بحل مشكلة فعلية تعترض العملية الصناعية وتحقيق رؤية مصر 2030، وكان المشروع هذا العام تحت عنوان استخدام الخامات محلية الصنع في معالجة مياه الصرف الصناعي.


كما فاز فريق آخر من الطلاب بمشروع ابتكار مدعوم من وزارة التعليم العالي تحت إشراف د. معاذ قرني، وأوضح دكتور بطرس رياض عميد الكلية أن هذه المشاريع تأتي في ظل مساهمة كلية علوم الأرض الكلية الوليدة لجامعه بني سويف الأم في تحقيق رؤيتها رسالتها وأهدافها الاستراتيجية لخدمة وتنمية المجتمع.


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