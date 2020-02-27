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مرأة

بدون ماكياج.. حلا شيحة تتألق برفقة ابنتها.. شاهد

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:21 م
حلا شيحا
حلا شيحا
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نهى هجرس
نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة شتوية أنيقة.

وظهرت بها حلا شيحة، ببلوفر أنيق ومميز باللون البيج الفاتح، ويتميز بتفصلية الأكمام الطويلة التى تبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة فى الماكياج على جمال بشرتها مع بعض اللمسات الرقيقة من البلاشر مع أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة ومميزة تبرز جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بقرط أنيق وبسيط باللون الفضى لإكمال إطلالتها.

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