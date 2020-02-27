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فن

فى ذكرى رحيله .. 7 معلومات لا تعرفها عن غسان مطر

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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شروق حمدى
يحل اليوم 27 فبراير ذكرى وفاة الفنان غسان مطر ,حيث ولد غسان مطر فى 8 ديسمبر 1938 , بينما رحل عن عالمنا فى 27 فبراير 2015 عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض .

و يرصد لكم صدى البلد 6 معلومات عن غسان مطر فى ذكر وفاته .. 

1- فلسطيني اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن المطري وولد بمدينة يافا.

2-  عاش في مخيم البداوي الواقع شمال لبنان وعمل في لبنان ومصر في العديد من المسلسلات والمسرحيات وعمل في أفلام تعبر عن الكفاح الفلسطيني في السينما المصرية.

3- تولى منصب نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب.

4- عرف بتجسيد الادوار الشريرة  ومن أهمها دوره في فيلم الأبطال أمام فريد شوقي وأحمد رمزي، وقام بدور بارز في الفيلم التليفزيوني "الطريق إلى إيلات".

5- قدم مجموعة أعمال إذاعية منها: "قلبى ليس في جيبي، وعبد الودود عبر الحدود، وأميرة الحب والحرب، وجسر الأوهام، ومجنون ليلى، وسيدة مجتمع".

6- شارك في فزورتين  "مسلسليكو 2013، والنص الحلو 1997"، و4 مسرحيات هم: "ترا لم لم 2006، وبهلول في إستنبول 1995، ودو ري مي فاصوليا 2001، وواقدساه".

7- توفي يوم الجمعة السابع والعشرين من فبراير عام 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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