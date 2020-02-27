رئيس المنتدى العربي الأوروبي يطالب بتخصيص جائزة سنوية باسم مجدي يعقوب

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، إن مجهودات الدكتور مجدي يعقوب ومبادراته الإنسانية هي بالفعل من أجمل وأرقي ما نراه في مجتمعنا في الوقت ومبادرة البوابة تأتي في وقت مهم جدا، بعد أن انشغل الإعلام بشكل واضح بقضايا أخري سطحية وغير مفيدة.
وأضاف أن الدكتور مجدي يعقوب ملك القلوب
لم يأخذ حقه إعلاميا بالشكل الذي يتناسب مع حجم العمل الإنساني الذي يقدمه وهو اهتمام
لن يزيد من حجم وقيمة هذا العالم بل سيفيد مجتمع وأجيال قادمة تحتاج أن تري وتعرف قيمة
ما يقدمه هذا الرجل على أمل أن نتوارث مثل هذه القيم وروح العمل التطوعي وخدمة الإنسانية
بهدف تنشئة جيل يملك الرغبة في العطاء دون مقابل.
واشاد نصري باهتمام الإدارة السياسية بمصر بما يقدمه السير مجدي يعقوب والدعم المعنوي المقدم له ، مطالبا بتخصيص جائزة سنوية باسم مجدي يعقوب مدعومة من الدولة والقطاع الخاص تقدم للمتفوقين في المجالات المختلفة كالطب والعلوم خاصة لكل من ساهم في مساعدة الناس ورفع الألم عنهم وهي جائزة تساهم بشكل كبير في دعم ثقافة العمل الإنساني والتطوعي.