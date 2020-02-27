رئيس المنتدى العربي الأوروبي يطالب بتخصيص جائزة سنوية باسم مجدي يعقوب

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، إن مجهودات الدكتور مجدي يعقوب ومبادراته الإنسانية هي بالفعل من أجمل وأرقي ما نراه في مجتمعنا في الوقت ومبادرة البوابة تأتي في وقت مهم جدا، بعد أن انشغل الإعلام بشكل واضح بقضايا أخري سطحية وغير مفيدة.





وأضاف أن الدكتور مجدي يعقوب ملك القلوب لم يأخذ حقه إعلاميا بالشكل الذي يتناسب مع حجم العمل الإنساني الذي يقدمه وهو اهتمام لن يزيد من حجم وقيمة هذا العالم بل سيفيد مجتمع وأجيال قادمة تحتاج أن تري وتعرف قيمة ما يقدمه هذا الرجل على أمل أن نتوارث مثل هذه القيم وروح العمل التطوعي وخدمة الإنسانية بهدف تنشئة جيل يملك الرغبة في العطاء دون مقابل.





وأكد نصري في بيان له أن تكريم دولة الإمارات للدكتور مجدي يعقوب والدكتور مجاهد الطلاوي فخر لكل مصري وهو تأكيد على قيمة مصر ودورها الريادي في العمل الإنساني والتطوعي ويعكس قيمة وحجم المساعدة الإنسانية التي قُدمت وهما بالفعل نمبر وان الحقيقي.



