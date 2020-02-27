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أخبار البلد

رئيس المنتدى العربي الأوروبي يطالب بتخصيص جائزة سنوية باسم مجدي يعقوب

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:33 م
أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي بجنيف
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أماني نوار

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار  وحقوق الانسان بجنيف، إن مجهودات الدكتور مجدي يعقوب ومبادراته الإنسانية هي بالفعل من أجمل وأرقي ما نراه في مجتمعنا في الوقت ومبادرة البوابة تأتي في وقت مهم جدا، بعد أن انشغل الإعلام بشكل واضح بقضايا أخري سطحية وغير مفيدة.


وأضاف أن الدكتور مجدي يعقوب  ملك القلوب لم يأخذ حقه إعلاميا بالشكل الذي يتناسب مع حجم العمل الإنساني الذي يقدمه وهو اهتمام لن يزيد من حجم وقيمة هذا العالم بل سيفيد مجتمع وأجيال قادمة تحتاج أن تري وتعرف قيمة ما يقدمه هذا الرجل على أمل أن نتوارث مثل هذه القيم وروح العمل التطوعي وخدمة الإنسانية بهدف تنشئة جيل يملك الرغبة في العطاء دون مقابل.


 وأكد نصري في بيان له أن تكريم دولة الإمارات للدكتور مجدي يعقوب  والدكتور مجاهد الطلاوي فخر لكل مصري وهو تأكيد على قيمة مصر ودورها الريادي في العمل الإنساني والتطوعي ويعكس قيمة وحجم المساعدة الإنسانية التي قُدمت وهما بالفعل نمبر وان الحقيقي.


واشاد نصري باهتمام الإدارة السياسية بمصر بما يقدمه السير مجدي يعقوب والدعم المعنوي المقدم له ، مطالبا بتخصيص جائزة سنوية باسم مجدي يعقوب مدعومة من الدولة والقطاع الخاص تقدم للمتفوقين في المجالات المختلفة كالطب والعلوم خاصة لكل من ساهم في مساعدة الناس ورفع الألم عنهم وهي جائزة تساهم بشكل كبير في دعم ثقافة العمل الإنساني والتطوعي.

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