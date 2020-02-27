إصابة إسرائيلي آخر بفيروس كورونا.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا بعد أن عاد من إيطاليا.

وبحسب الوزارة، فإن المصاب عاد من إيطاليا منذ 4 أيام وبعد إجراء الفحوصات الطبية له تبين أنه مصاب بالمرض، وتم نقله للعزل الصحي في مستشفى "شيبا".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنه تعافى أحد الإسرائيليين المصابين بالفيروس ممن يقبعون في مستشفيات اليابان بعد تعرضهم لفيروس كورونا خلال تواجدهم على متن سفينة سياحية قبالة اليابان.

واعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أنه سيوقع اليوم على قرار يقضي بمنع الأجانب القادمين من إيطاليا إلى البلاد مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت حصيلة الوفيات 12 حالة من أصل 400 إصابة.

وأكد درعي فرض الحجر الصحي القسري على جميع المواطنين العائدين من إيطاليا لمدة 14 يوما من لحظة عودتهم للبلاد.

ولاحقًا، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تعديل الإجراءات بحيث يفرض الحجر الصحي منزليًا على القادمين من إيطاليا فور وصولهم إلى البلاد.