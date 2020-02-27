AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة إسرائيلي آخر بفيروس كورونا.. تفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:17 م
إصابة إسرائيلي آخر
إصابة إسرائيلي آخر بفيروس كورونا
Advertisements
سمر صالح

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا بعد أن عاد من إيطاليا.

 

وبحسب الوزارة، فإن المصاب عاد من إيطاليا منذ 4 أيام وبعد إجراء الفحوصات الطبية له تبين أنه مصاب بالمرض، وتم نقله للعزل الصحي في مستشفى "شيبا".

 

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنه تعافى أحد الإسرائيليين المصابين بالفيروس ممن يقبعون في مستشفيات اليابان بعد تعرضهم لفيروس كورونا خلال تواجدهم على متن سفينة سياحية قبالة اليابان.

 

واعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أنه سيوقع اليوم على قرار يقضي بمنع الأجانب القادمين من إيطاليا إلى البلاد مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت حصيلة الوفيات 12 حالة من أصل 400 إصابة.

 

وأكد درعي فرض الحجر الصحي القسري على جميع المواطنين العائدين من إيطاليا لمدة 14 يوما من لحظة عودتهم للبلاد.

 

ولاحقًا، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تعديل الإجراءات بحيث يفرض الحجر الصحي منزليًا على القادمين من إيطاليا فور وصولهم إلى البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عائد من الصين.. الاشتباه في إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا الجديد

بسبب كورونا.. 14 إسرائيليا عالقون على متن سفينة إيطالية

اليابان تفرج عن إسرائيليين محتجزين قبالة سواحلها بسبب كورونا

كورونا يغزو أراضي جديدة في الشرق الأوسط.. إيران تنقل العدوى إلى لبنان والعراق يترقب.. وإسرائيل تسجل الحالة الأولى

إيران تصيب لبنان بفيروس كورونا.. ارتفاع حالات الإصابة في الشرق الأوسط.. لبنان تنضم لقائمة الدول المتأثرة.. إسرائيل تسجل أول حالة.. والعراق يتخذ إجراءات احترازية

بعد ظهور كورونا.. إسرائيل تهدد بالسجن 7 سنوات لمن يخالف قوانين العزل الصحي

ترشيحاتنا

عاجل.. رئيس وزراء العراق يعقد اجتماعًا مع الكتل الكردية قبيل جلسة منح الثقة للحكومة

تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

بعد إلغاء العمرة.. السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا بسبب كورونا..صور

بيان مهم من السفارة المصرية في الكويت بشأن كورونا

اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير