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منوعات

ابتلع فوطة.. شاهد طبيبة بيطرية تتدخل لإنقاذ حياة ثعبان بطول 3 أمتار

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي تدخلت فيها طبيبة بيطرية، بمساعدة فريق مختص، من أجل إنقاذ ثعبان يُقدر طوله بنحو 3 أمتار، بعد أن ابتلع "منشفة" في واقعة تكاد لا تُصدق. 

وأوضحت الصحيفة أن الثعبان، الذي يُطلق عليه اسم "مونتي"، كان قد نُقل إلى مستشفى بيطري يوجد شمال غرب مدينة "سيدني" الأسترالية الأسبوع الماضي، بعد أن اكتشفت العائلة، التي تعتبره بمثابة "حيوانها الأليف"، التهامه المنشفة. 

وقرر الأطباء البيطريون استخدام ملقط طويل لسحب المنشفة من معدة الثعبان، واستعانوا في الوقت ذاته بمنظار كي يتمكنوا من إخراجها دون إلحاق الأذى به. 

وذكر المختصون أنه يمكن للثعبان مغادرة المستشفى في نفس اليوم؛ وأفاد مالكوه بأنه عاد إلى طبيعته في أعقاب ذلك، مشيرين إلى أنهم لا يدركون السبب وراء عادات الأكل الغريبة لدى الثعبان "مونتي"، لكنه يتعافى بشكل جيد. 
ابتلع فوطة.. شاهد طبيبة بيطرية تتدخل لإنقاذ حياة ثعبان بطول 3 أمتار
ابتلع فوطة.. شاهد طبيبة بيطرية تتدخل لإنقاذ حياة ثعبان بطول 3 أمتار
ابتلع فوطة.. شاهد طبيبة بيطرية تتدخل لإنقاذ حياة ثعبان بطول 3 أمتار
ابتلع فوطة.. شاهد طبيبة بيطرية تتدخل لإنقاذ حياة ثعبان بطول 3 أمتار
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