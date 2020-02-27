ابتلع فوطة.. شاهد طبيبة بيطرية تتدخل لإنقاذ حياة ثعبان بطول 3 أمتار

رصدت لقطات مصورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي تدخلت فيها طبيبة بيطرية، بمساعدة فريق مختص، من أجل إنقاذ ثعبان يُقدر طوله بنحو 3 أمتار، بعد أن ابتلع "منشفة" في واقعة تكاد لا تُصدق.





وأوضحت الصحيفة أن الثعبان، الذي يُطلق عليه اسم "مونتي"، كان قد نُقل إلى مستشفى بيطري يوجد شمال غرب مدينة "سيدني" الأسترالية الأسبوع الماضي، بعد أن اكتشفت العائلة، التي تعتبره بمثابة "حيوانها الأليف"، التهامه المنشفة.





وقرر الأطباء البيطريون استخدام ملقط طويل لسحب المنشفة من معدة الثعبان، واستعانوا في الوقت ذاته بمنظار كي يتمكنوا من إخراجها دون إلحاق الأذى به.



