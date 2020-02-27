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فن

شاهد.. ابنة يوسف الخال ترسم على رأسه بعد «الزيرو»

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شارك الفنان اللبناني يوسف الخال جمهوره فيديو جديدًا له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر يوسف الخال في الصورة وابنته ترسم قلب على رأسه بعدما حلق رأسه على الزيرو وعلق قائلا: "قلب بنتي من إيدها مباشرة ع راسي". 

وتفاعل مع الفيديو عدد من متابعيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي:
"يا الله هيك بيعملوا بناتي بأبيهم الله يحميلك ياها ما في متل حنية البنت علي بيها".
وتابع اخر "الله يحفظها ويخليكم ليها تاج منورين وتفرحوا بيها يا رب".

يذكر أن يوسف الخال متزوج من الفنانة نيكول سابا منذ عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم "نيكول‎". 

وشارك يوسف الخال في عدة أدوار، منها مسلسل سارة مع سيرين عبد النور وتألق أيضا بمسلسل "لو" عام 2014 وبمسلسل أجيال مع الممثلة نادين نجيم ، ومع باميلا الكيك في جذور في 2013. 

ولم تقتصر نشاطاته الفنية على التمثيل فقط، فهو إلى جانب إجادته الغناء والتلحين، عمل على الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات ومنها مسلسل "الطائر المكسور". 
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